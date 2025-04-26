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Ученые нашли общее между снежными лавинами и метастазами рака

NatComms: локальная перестройка нескольких клеток запускает цепную реакцию
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Американские физики из Северо-Восточного университета в Бостоне нашли странное сходство между сходом снежных лавин и поведением живых тканей под механическим воздействием. Открытие может создать новые подходы к лечению ран и борьбе с раковыми метастазами. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Используя компьютерное моделирование, команда выявила, что клетки в тканях реагируют на напряжение по принципу цепной реакции — подобно снежному пласту перед лавиной. При критическом уровне давления локальная перестройка всего 4-5 клеток запускает масштабную реорганизацию всей ткани.

«Энергия, высвобождаемая при перестройке небольшой группы клеток, заставляет соседние клетки повторять этот процесс — возникает механическая коммуникация», — объяснили авторы исследования.

Ранее считалось, что механические изменения в тканях носят локальных характер. Однако новые данные указывают на коллективные изменения на больших участках.

Ученые считают, что блокирование лавинообразной перестройки клеток может стать новым способом сдерживания рака.

Сейчас команда сотрудничает с биологами, чтобы подтвердить эффект «клеточных лавин» в реальных тканях. Если гипотеза подтвердится, человечество получит новый инструмент для управления фундаментальными биологическими процессами.

Ранее ученые впервые вырастили новые зубы с помощью комбинации клеток свиньи и человека.

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