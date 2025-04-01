Оспа обезьян может стать серьезной глобальной угрозой, предупредили ученые

Исследователи Университета Суррея заявили, что вирус Mpox (ранее известный как оспа обезьян) может представлять серьезную угрозу для здоровья во всем мире, если его недооценивать. Вирус, который раньше передавался в основном от животных к человеку, теперь демонстрирует устойчивую передачу от человека к человеку. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Mpox относится к семейству вирусов, в которое входит и натуральная оспа. Инфекция сопровождается высокой температурой, увеличением лимфоузлов и болезненной сыпью, а в некоторых случаях может приводить к тяжелым осложнениям.

Хотя ранее Mpox встречался преимущественно в Центральной Африке, с 2022 года вирус распространился по всему миру и вызвал новые вспышки в странах Африки к югу от Сахары. Сейчас инфекция в основном поражает взрослых, но ученые предупреждают, что она может начать активно распространяться и среди детей, которые подвержены большему риску осложнений.

По словам вирусолога Карлоса Малукера де Мотеса, характер распространения вируса изменился: «Последние вспышки показывают, что теперь Mpox передается в основном при тесном физическом контакте. Это приводит к более длинным цепочкам заражения и затяжным эпидемиям».

Ученые отметили, что распространение нового варианта вируса, известного как IIb, совпало с ростом заболеваемости. Однако теперь активность проявляют и другие штаммы, в том числе штамм I, который считается более агрессивным. Вирусы накапливают генетические мутации, которые могут способствовать их лучшей адаптации к человеческому организму.

«Контроль за Mpox должен стать приоритетом на глобальном уровне. У нас мало диагностических инструментов и еще меньше эффективных лекарств. Нам срочно нужны новые методы тестирования и локальное производство препаратов, иначе мы рискуем столкнуться с новыми эпидемиями», — добавил Малукер де Мотес.

В отличие от натуральной оспы, Mpox невозможно полностью искоренить, так как у него есть природные резервуары среди животных. Ученые предупреждают: если не принять срочные меры, такие как инвестиции в тестирование и разработку новых лекарств, вирус будет продолжать появляться вновь, создавая угрозу глобальному здравоохранению.

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