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Оспа обезьян может стать серьезной глобальной угрозой, предупредили ученые

Nature Medicine: оспа обезьян теперь передается от человека к человеку
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Reuters

Исследователи Университета Суррея заявили, что вирус Mpox (ранее известный как оспа обезьян) может представлять серьезную угрозу для здоровья во всем мире, если его недооценивать. Вирус, который раньше передавался в основном от животных к человеку, теперь демонстрирует устойчивую передачу от человека к человеку. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Mpox относится к семейству вирусов, в которое входит и натуральная оспа. Инфекция сопровождается высокой температурой, увеличением лимфоузлов и болезненной сыпью, а в некоторых случаях может приводить к тяжелым осложнениям.

Хотя ранее Mpox встречался преимущественно в Центральной Африке, с 2022 года вирус распространился по всему миру и вызвал новые вспышки в странах Африки к югу от Сахары. Сейчас инфекция в основном поражает взрослых, но ученые предупреждают, что она может начать активно распространяться и среди детей, которые подвержены большему риску осложнений.

По словам вирусолога Карлоса Малукера де Мотеса, характер распространения вируса изменился: «Последние вспышки показывают, что теперь Mpox передается в основном при тесном физическом контакте. Это приводит к более длинным цепочкам заражения и затяжным эпидемиям».

Ученые отметили, что распространение нового варианта вируса, известного как IIb, совпало с ростом заболеваемости. Однако теперь активность проявляют и другие штаммы, в том числе штамм I, который считается более агрессивным. Вирусы накапливают генетические мутации, которые могут способствовать их лучшей адаптации к человеческому организму.

«Контроль за Mpox должен стать приоритетом на глобальном уровне. У нас мало диагностических инструментов и еще меньше эффективных лекарств. Нам срочно нужны новые методы тестирования и локальное производство препаратов, иначе мы рискуем столкнуться с новыми эпидемиями», — добавил Малукер де Мотес.

В отличие от натуральной оспы, Mpox невозможно полностью искоренить, так как у него есть природные резервуары среди животных. Ученые предупреждают: если не принять срочные меры, такие как инвестиции в тестирование и разработку новых лекарств, вирус будет продолжать появляться вновь, создавая угрозу глобальному здравоохранению.

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