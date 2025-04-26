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Политолог объяснил, зачем Трамп обрушился на университеты Америки

Политолог Сокольщик: через давление на вузы США Трамп уничтожает оппозицию
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Nathan Howard/Reuters

Дональд Трамп лишает финансирования топовые американские университеты. В число пострадавших от новой администрации вошли попали Гарвард, Корнелл, Северо-Западный университет и другие. Многие ученые начали искать прибежище в иностранных институтах. Как рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра образовательных программ Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Лев Сокольщик, так Трамп сокращает расходы бюджета и борется с оппозицией.

Большинство вузов в США имеют либеральную направленность, что связано с деятельностью либеральной интеллигенции, и так повелось уже очень давно, с окончания второй мировой войны. Поэтому, по мнению Сокольщика, сокращение финансирования университетов имеет не только прагматический, но и идеологический характер.

«Трамп, урезая бюджет, ограничивает влияние своих политических оппонентов. Вузы, профессорско-преподавательский состав и студенты в большинстве своем придерживаются левых взглядов и поддерживают демократов. Кроме того, вузы и студенты часто выступают против политики Трампа, особенно в контексте его позиции по Израилю. Это вызывает недовольство администрации, которая поддерживает про-израильский курс. Гарвард, например, обвиняется в поддержке антисемитизма», – — объяснил специалист.

По его словам, последние месяцы в США ознаменовались трансформацией ценностной политики. Трамп с первых дней президентства заявил, что признает только два гендера — мужчин и женщин. Он также выступает за поддержку традиционных ценностей и хочет сделать Америку не только великой, но и более религиозной. Это вызывает резкую критику со стороны либеральной общественности, сосредоточенной в университетах.

Грозит ли штатам из-за политики Трампа утечка мозгов, как в России 90-х — в материале «Газеты.Ru».

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