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Названы группы людей, которым не стоит пить с утра воду с лимоном

Врач Ковалева: вода с лимоном с утра может усилить боль при язве желудка

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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

У части людей употребление воды с лимоном с утра может вызвать неприятные симптомы, например, усилить боль при язве желудка, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Александра Ковалева.

«Прием лимонной воды и имбиря в небольшом количестве не нанесет вреда здоровому человеку, так как рН желудочного сока кислее, чем рН лимонной воды, и употребление воды с лимоном не может вызывать значительного раздражения стенок желудка и привести к развитию гастрита или язвы. Однако есть исключения», — объяснила врач.

Так, по ее словам, пациенты, страдающие гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, могут отмечать усиление изжоги и жжения при приеме кислой жидкости.

«Люди, имеющие эрозии и язвы слизистой оболочки желудка, могут также отмечать усиление боли в животе при приеме из-за механического раздражения кислой жидкостью поверхности язвы. Кроме того, пациенты с нарушением моторики желудка (лица с сахарным диабетом, пациенты, получающие терапию семаглутидом, пожилые лица) могут отмечать тяжесть в животе, тошноту и позывы на рвоту из-за резкого употребления большого количества жидкости натощак», — отметила доктор.

Чтобы уменьшить риск неприятных явлений при приеме воды с лимоном и имбирем, нужно сделать ее менее кислой (не более 1/2 лимона на стакан воды), употреблять воду в теплом виде и пить небольшими глотками, а не залпом.

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