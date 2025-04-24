Названа самая дорогая терапия при лечении рака

Один из самых дорогих методов лечения рака – это CAR-T терапия, которая обычно применяется при лимфомах и лейкозах, рассказала «Газете.Ru» вице-президент «Р-Фарм» по онкологии Лариса Смирнова.

«Есть довольно дорогая CAR-T терапия (клеточная терапия с использованием генетически модифицированных клеток иммунной системы самого пациента). Она применяется для лечения лимфом и лейкозов. Но на самом деле самый дорогой рак – тот, который надо лечить годами. Пациенты проходят не одну линию терапии. Они проходят первый подход, потом может быть затишье, потом вторая линия терапии и так далее», – объяснила специалист.

Однако вся онкологическая помощь в соответствии с законодательством РФ оказывается бесплатно.

«Как только пациенту ставится диагноз (онкологическое злокачественное заболевание), пациент имеет право на бесплатное получение широкого спектра препаратов и медицинской помощи», – заключила Смирнова.

О новых российских лекарствах от рака, онкологических заболеваниях, с которыми удалось справиться, а также о тех, которые до сих пор остаются трудноизлечимыми, – в интервью Смирновой «Газете.Ru».

Ранее в России впервые в мире создали молекулу, определяющую рак простаты по двум маркерам.