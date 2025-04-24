Названа польза стакана воды с имбирем и лимоном

Употребление воды с лимоном и имбирем с утра благотворно влияет на организм, в частности на состояние ЖКТ, и уменьшает задержку жидкости в организме после сна, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Александра Ковалева.

«В первую очередь употребление самой воды приводит к поддержанию нормального водного баланса в организме, что необходимо для его адекватной работы. Со стороны желудочно-кишечного тракта употребление воды помогает поддерживать нормальную работу кишечника, помогая предотвращать запоры. Кроме того, лимон и имбирь содержат большое количество полезных веществ», — добавила врач.

По ее словам, лимон богат фенольными соединениями, витаминами, минералами, пищевыми волокнами, эфирными маслами и каротиноидами.

«В кожуре лимонных плодов содержится лимонен — биоактивный компонент, который неоднократно показал в научных исследованиях наличие связи со снижением риска развития рака, подавлением воспалительных процессов, влиянием на моторику ЖКТ и уровень артериального давления. Имбирь также содержит множество полезных компонентов, важнейшим из которых является гингерол. Он влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, обладает противовоспалительным эффектом, снижает риск развития рака, уменьшает уровень холестерина и положительно влияет на моторику ЖКТ, уменьшая риск функциональных нарушений и вздутия живота», — рассказала врач.

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