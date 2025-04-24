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В Бразилии найден древний адский муравей

Current Biology: в Бразилии найден самый древний в мире муравей
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Anderson Lepeco

Ученые из Музея зоологии Университета Сан-Паулу обнаружили ископаемого муравья возрастом 113 миллионов лет, ставшего самым древним известным науке представителем муравьиных. Ископаемое было найдено в известняке на северо-востоке Бразилии и принадлежит к вымершему подсемейству Haidomyrmecinae, известному как «адские муравьи». Работа опубликована в журнале Current Biology.

Этот древний хищник обладал устрашающими серповидными челюстями, которыми, как считают исследователи, он пронзал или прижимал добычу.

«Наше открытие представляет собой самую раннюю бесспорную находку муравья в геологической летописи. Особенно интересно, что это «адский муравей», прославившийся своими причудливыми охотничьими приспособлениями», — отметил автор исследования Андерсон Лепеку.

До этого самые древние муравьи были известны по образцам, найденным в янтаре во Франции и Мьянме, но находка в Бразилии не только подтверждает существование муравьев в меловом периоде, но и показывает, что они были уже тогда широко распространены и значительно эволюционно продвинуты. Впервые «адский муравей» найден не в янтаре, а в горной породе, что расширяет горизонты палеонтологических исследований.

Самым удивительным оказалось строение его ротового аппарата. В отличие от современных муравьев, челюсти древнего вида двигались вперед, параллельно голове, а не по бокам. Это говорит о том, что даже самые ранние муравьи обладали высокоспециализированными охотничьими стратегиями, не похожими на те, что мы наблюдаем сегодня.

Ранее ученые создали карту эволюции членистоногих.

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