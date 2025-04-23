Ученые создали карту эволюции членистоногих

Ученый из Еврейского университета в Иерусалиме предложил новую модель, объясняющую, как формировались тела членистоногих — группы животных, включающей насекомых, пауков, ракообразных и многоножек. Профессор Ариэль Чипман представил теорию, которая связывает эволюцию так называемых тагм (сегментированных участков тела) с особенностями эмбрионального развития. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Традиционно считалось, что различия в строении тела, например, у насекомых (голова, грудь, брюшко) и у пауков (головогрудь и брюшко), возникали в ходе эволюции в ответ на функциональные потребности. Однако новое исследование указывает на то, что истоки этих различий кроются в трех типах эмбриональных процессов, происходящих на самых ранних этапах развития организма. Эта модель переосмысливает и роль генов, отвечающих за формирование сегментов и их специализацию.

Работа профессора Чипмана опирается на более чем десятилетние наблюдения, объединяющие данные по биологии развития, классическим эмбриологическим исследованиям и информации из палеонтологических находок. Она демонстрирует, как эволюция телосложения членистоногих может быть прослежена до механизмов, работающих на молекулярном уровне в эмбрионах.

Профессор отмечает, что его выводы не только проясняют происхождение различных форм тела, но и открывают новые горизонты для изучения молекулярных и генетических механизмов формирования тагм. Исследование подчеркивает важность объединения различных научных дисциплин — от биологии до палеонтологии — для понимания процессов, определяющих облик наиболее многочисленных животных на Земле.

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