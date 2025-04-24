Найден необычный способ лечения боли в спине

Ученые из Университета Макгилла установили, что удаление стареющих «зомби-клеток» из организма способно устранить основную причину хронической боли в пояснице. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Сенесцентные клетки, которые часто называют «клетками-зомби», накапливаются в позвоночных дисках по мере старения тканей и накопления повреждений. Они замедляют регенеративную способность организма, а также вызывают воспаление и боль.

Ученые предположили, что именно накопление стареющих клеток является первопричиной болей в спине. Чтобы проверить эту гипотезу, команда исследователей ввела мышам два препарата: природное соединение о-ваниллин (ortho-Vanillin) и лекарство от рака RG-7112. Их тестировали как вместе, так и по отдельности.

За восемь недель лечения препараты «очистили» позвоночники грызунов от «зомби-клеток», а также замедлили (или даже обратили вспять) повреждение позвоночных дисков. Каждое из лекарств оказывало благоприятное воздействие, но наибольший эффект был достигнут при их совместном применении.

По словам ученых, о-ваниллин был включен в исследование почти случайно. Авторы работы отметили противовоспалительные свойства этого природного соединения и решили проверить, обладает ли оно заметным терапевтическим эффектом.

В будущем ученые планируют усовершенствовать структуру о-ваниллина, чтобы он дольше оставался в организме. Также ученые хотят выяснить, будет ли он эффективен для людей. Исследователи предполагают, что сочетание о-ваниллина с RG-7112 может лечить и другие возрастные заболевания, такие как артрит или остеопороз.

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