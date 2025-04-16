О чем может говорить боль в области пупка, рассказал врач

Боль в области пупка — симптом, который может указывать на различные состояния — от легких функциональных расстройств до серьезных патологий, требующих немедленного вмешательства. В их число входят воспаление желудка, болезнь Крона, аппендицит и другие, рассказал «Газете.Ru» терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских.

Чаще всего дискомфорт возле пупка связан с проблемами пищеварительной системы.

«Это может быть гастроэнтерит — воспаление желудка и тонкого кишечника, вызванное вирусами, бактериями или неправильным питанием. Помимо боли, возможны тошнота, диарея, слабость. Также это может указывать на синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное расстройство, при котором возникают спазмы, вздутие, нарушения стула без органических поражений. Болезнь Крона — хроническое воспаление ЖКТ, сопровождающееся схваткообразными болями, потерей веса, диареей с кровью — тоже может сопровождаться болью в области пупка», — объяснил врач.

Иногда такой симптом может указывать на непереносимость продуктов (лактозы, глютена), цистит, стресс, пупочную инфекцию, которая возможна после пирсинга или при плохой гигиене.

«Резкая, интенсивная боль в этой области требует исключения опасных состояний. Например, при аппендиците сначала появляется дискомфорт в околопупочной зоне, затем смещается вправо вниз, усиливается при движении. Ущемление пупочной грыжи тоже сопровождается острой болью и требует срочной операции. Также такая боль может указывать на кишечную непроходимость, но в этом случае отмечается отсутствие стула, рвота, вздутие живота», — рассказал врач.

Немедленная консультация нужна, если боль сильная, нестерпимая, сопровождается рвотой, температурой, кровью в стуле, длится более 6 часов и нарастает и сочетается с напряжением мышц живота.

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