Ученые расшифровали феномен любовной «химии»

Психологи из Йоркского университета (Канада) выяснили, какие переживания лежат в основе знаменитой «химии» между влюбленными. Они выделили девять ключевых компонентов романтического влечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior (АSВ).

В исследовании приняли участие 200 добровольцев в возрасте от 21 года до 76 лет. Некоторые из них были одиноки, в то время как другие состояли в отношениях. Участников попросили рассказать, чем, по их мнению, обусловлена романтическая «химия».

На первом месте оказалось позитивное взаимодействие — 64% респондентов говорили о радости от общения и эмоциональной связи. Далее следовали взаимность (обоюдная заинтересованность) и комфорт — чувство легкости, непринужденности и безопасности рядом с партнером.

Также участники упоминали совместимость, схожесть взглядов и интересов, сексуальное притяжение и загадочную «искру» — ощущение магии между двумя людьми. В список вошли и сильная фиксация на партнере (желание быть вместе постоянно) и физиологические реакции, вроде «бабочек в животе».

Также ученые подтвердили, что романтическая химия может сохраняться даже в долгосрочных отношениях. Однако одновременно с этим сексуальное влечение отходит на второй план, уступая место эмоциональной близости и доверию.

Профессор психологии Массачусетского университета в Амхерсте Сьюзан Краусс Уитборн подчеркнула практическую значимость исследования. По ее словам, понимание природы любовных чувств может помочь лучше справляться с трудностями в отношениях, даже если они в целом гармоничны.

Ранее ученые раскрыли, кто влюбляется быстрее: мужчины или женщины.