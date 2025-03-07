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Врач рассказала, как наличие мышц связано с развитием деменции

Врач Фесенко: недостаток мышц в старости может ускорить дегенерацию мозга

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Недостаточный вес после 65 лет связан с атрофией мозга и повышенным риском деменции, но речь идет именно о дефиците мышечной ткани, — рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, диетолог и эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко.

«С возрастом тело человека меняется: мышечной массы становится все меньше, а жировой — больше, вес при этом может оставаться стабильным. Такое явление называется саркопенией и часто остается незамеченным. Страдать от дефицита мышечной массы может человек с нормальным или даже избыточным весом. Эта особенность затрудняет диагностику, а тем временем в организме нарушается обмен веществ, ухудшается работа нейронов», — добавила Фесенко.

Мышцы — это главный потребитель глюкозы. Когда их становится меньше, может возникнуть дисфункция метаболизма глюкозы, которая тесно связана с нейродегенерацией. Кроме того, слабость мышц ограничивает физическую активность, что только усугубляет когнитивные нарушения.

«Саркопения — это не только вопрос подвижности, но и питания. Если пожилой человек ест мало белка, мозг не получает достаточно аминокислот для синтеза нейромедиаторов. Поэтому важнее следить не за цифрами на весах, а за тем, чтобы в рационе было достаточно белка, воды и витаминов, а в жизни — движения и эмоций», — отметила врач.

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