Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сосуды пациентов с инсультом оказались забиты пластиком, узнали ученые

AHA: у переживших инсульт уровень микропластика в сосудах в 51 раз выше нормы
close
Tunatura/Shutterstock

Американские ученые из Университета Нью-Мексико нашли тревожную связь между микро- и нанопластиками в организме человека и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что у пациентов с атеросклеротическими бляшками концентрация пластиковых частиц в сосудах шеи может быть в 51 раз выше, чем у здоровых людей. Доклад представили на конференции Американской кардиологической ассоциации (AHA).

Исследование показало, что у перенесших инсульт и микроинсульт уровень микропластика в бляшках достигал 2888 мкг/г. У людей без симптомов, но с бляшками показатель составлял 895 мкг/г. В здоровых артериях пластика почти не обнаруживалось (57 мкг/г).

Хотя прямая связь между пластиком и сердечными приступами пока не доказана, ученые обнаружили изменения в активности генов иммунных клеток, снижение противовоспалительных процессов в сосудах и нарушение стабильности атеросклеротических бляшек.

Исследователи планируют изучить долгосрочное влияние микро- и нанопластиков на сердечно-сосудистую систему.

Ранее ученые выяснили, что вещества из обычного шампуня могут нарушить развитие мозга плода в утробе матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами