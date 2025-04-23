Миф о том, что можно проснуться в гробу, развеян

Проснуться в гробу невозможно, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

«Летаргического сна не существует. Это литературные байки, которые приправлены всякими народными преданиями, вот и все. Многоэтапная система фиксации трупных изменений практически исключает возможность попадания в морг какого-то условно живого человека. Естественно, мы не можем на 100% исключать такую возможность, но она касается в первую очередь каких-то очень отдаленных уголков нашей страны, там, где система выезда, констатации не развита или ее вообще нет, или в случае экстремальных условий, когда нет возможности медицинскому работнику осмотреть тело человека. Но это все-таки из разряда казуистики. Достоверных подобных случаев я лично не знаю ни одного», — рассказал Решетун.

По словам эксперта, констатация смерти происходит следующим образом. Когда обнаруживают человека, если у него нет явных признаков поздних трупных изменений — гниения, мумификации, скелетирования, — то вызывают скорую помощь на место обнаружения.

«Медицинские работники из бригады скорой помощи выявляют признаки наступления смерти. Среди прочего, они снимают кардиограмму, которая показывает отсутствие сердечной деятельности. Вместе с тем они выявляют ранние трупные изменения, — то есть мышечное коченение, трупные пятна и другие признаки. Эта бригада скорой помощи заполняет специальный документ, который называется бланк констатации смерти человека, где указано: когда, кто, где и предполагаемая причина смерти. После этого на этот труп выезжает или следственная оперативная группа, в составе которой находится судебно-медицинский эксперт, дополнительно описывающий трупные изменения, или приходит участковый. Он, конечно, труп досконально не осматривает. Но при приеме трупа в морге его еще раз фотографируют, осматривают и фиксируют трупные изменения», — заключил врач.

Таким образом, по словам Решетуна, очнуться в гробу от летаргического сна просто невозможно.

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