«Мраморная» кожа может быть симптомом опухоли надпочечников, рассказала врач

При опухоли надпочечников у человека может быть «мраморная» кожа, покраснение лица, ощущение внутренней дрожи, внезапные сильные потоотделения и другие симптомы, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Камиля Табеева.

«Феохромоцитома — это гормонально активная опухоль надпочечника, жизненно важного органа. Она формируется из специальных клеток, которые в норме продуцируют адреналин и норадреналин. Это заболевание встречается у 1 человека из 200 тысяч», — объяснила врач.

Симптомы чаще всего — это внезапное повышение систолического давления. Также могут быть и другие.

«Например, безосновательный страх, ощущение внутренней дрожи, бледность кожи или покраснения лица. Также из-за этого заболевания может наблюдаться «мраморная» кожа, внезапное сильное потоотделение», — добавила доктор.

Кроме того, по словам Табеевой, иногда у пациентов может быть феохромоцитома, если при нормальной массе тела у них наблюдаются сахарный диабет и гипертония.

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