В России создали новые ходунки с лыжами для зимних дорог для пожилых и инвалидов

В подведомственном Минобрнауки России Пензенском государственном университете (ПГУ) разработали специальные приспособления для ходунков-роллаторов, с помощью которых можно передвигаться в заснеженные зимы. Этого удалось добиться, прикрепив к ним специальные лыжи. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Такое устройство востребовано не только пожилыми людьми, но и теми, кто проходит реабилитацию после ранения, операции или болезни. Новые ходунки оснащены колесиками вместо обычных ножек, а спереди к колесам прикреплены небольшие лыжи, которые поднимаются при нажатии на специальный курок. Именно они не позволяют роллатору опрокинуться при движении по кашеобразному, рыхлому, утоптанному и накатанному снегу.

Сейчас исследователи предложили еще два универсальных всесезонных приспособления. Они съемные и адаптированы под определенное время года. Такая модернизация сделает роллаторы вездеходами и значительно упростит посещение общественных мест, поездки в общественном транспорте, спуски и подъемы по лестницам.

Известные аналоги часто громоздкие и неудобные в использовании. Разработанный комплект крепления с лыжами быстросъемный, для его монтажа не требуется много усилий, — это можно сделать одной рукой. Ученые ПГУ предлагают использовать специальный курок, его можно разжать даже в перчатке или варежке.

«Одним обхватом, без особых усилий обладатель такого приспособления нажмет на курок. После характерного звука (щелчка) лыжи отсоединятся от роллатора. Это очень удобно. Даже зимой по некоторым местам требуется передвижение на колесиках. В нашем устройстве все просто. Зажали курок, вставили одну часть в другую, отпустили курок — ходунки стали на лыжах. Нажали на курок — лыжи отсоединили, роллатор стал на колесиках», — поделился с «Газетой.Ru» один из разработчиков, доцент кафедры «Транспортные машины» ПГУ Александр Войнов.

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