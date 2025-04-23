Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые заявили, что более 80% кораллов в океане могут исчезнуть

ICRI: около 80% кораллов могут исчезнуть из-за высокой температуры океана
close
freepik.com

Из-за роста температуры мирового океана могут исчезнуть более 80% кораллов. Об этом в своем докладе сообщила Международная инициатива по коралловым рифам (ICRI).

«С 1 января 2023 года по 30 марта 2025 года тепловой стресс, приводящий к обесцвечиванию, затронул 84% коралловых рифов в мире. Ущерб нанесен 82 странам, территориям и экономикам», — указано в материале.

Текущий период обесцвечивания уже превзошел по масштабам предыдущий: в 2014-2017 годы пострадало более двух третей кораллов.

Происходящее связано с общим изменением климата и нагреванием океана. Если температура воды долгое время не возвращается к нормальным показателям, кораллы перестают существовать.

До этого сообщалось, что группа нидерландских ученых из Института морских и атмосферных исследований Утрехтского университета обнаружили тревожную тенденцию: из-за изменения климата соленая вода все активнее проникает в речные эстуарии — переходные зоны между реками и морем.

Из-за этого к 2100 году прибрежные регионы могут лишиться источников пресной воды.

Ранее ученые назвали последствия замедления мощнейшего океанического течения Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами