Ученые заявили, что более 80% кораллов в океане могут исчезнуть

ICRI: около 80% кораллов могут исчезнуть из-за высокой температуры океана

Из-за роста температуры мирового океана могут исчезнуть более 80% кораллов. Об этом в своем докладе сообщила Международная инициатива по коралловым рифам (ICRI).

«С 1 января 2023 года по 30 марта 2025 года тепловой стресс, приводящий к обесцвечиванию, затронул 84% коралловых рифов в мире. Ущерб нанесен 82 странам, территориям и экономикам», — указано в материале.

Текущий период обесцвечивания уже превзошел по масштабам предыдущий: в 2014-2017 годы пострадало более двух третей кораллов.

Происходящее связано с общим изменением климата и нагреванием океана. Если температура воды долгое время не возвращается к нормальным показателям, кораллы перестают существовать.

До этого сообщалось, что группа нидерландских ученых из Института морских и атмосферных исследований Утрехтского университета обнаружили тревожную тенденцию: из-за изменения климата соленая вода все активнее проникает в речные эстуарии — переходные зоны между реками и морем.

Из-за этого к 2100 году прибрежные регионы могут лишиться источников пресной воды.

Ранее ученые назвали последствия замедления мощнейшего океанического течения Земли.