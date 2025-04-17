Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили редкий тип квантового магнетизма

Nature Materials: в металле зафиксирован редкий тип квантового магнетизма
close
Phys.org

Исследователи из Института квантовой материи Блассона при Университете Британской Колумбии впервые экспериментально подтвердили существование нового класса квантовых материалов, в которых сочетаются свойства металла и одномерного магнетизма. Работа опубликована в журнале Nature Materials.

Команда ученых изучала соединение Ti₄MnBi₂ и доказала, что оно представляет собой металлическую систему с ярко выраженными спиновыми цепочками — одномерными структурами, где крошечные магниты (спины) взаимодействуют друг с другом. До сих пор подобные цепочки изучались почти исключительно в изоляторах, и их поведение в металлах оставалось теоретическим предположением.

«Это первый подтвержденный случай, когда магнетизм и проводимость в таком материале не просто сосуществуют, а тесно связаны между собой», — рассказала профессор Мейган Аронсон, руководитель исследования. — «Мы доказали, что существует промежуточное состояние между традиционными магнитными изоляторами и сложными электронными системами, которое ранее оставалось лишь в теоретических расчетах».

С помощью нейтронного рассеяния и численного моделирования команда выявила, что в Ti₄MnBi₂ магнитные взаимодействия носят «фрустрированный» характер — когда спины не могут упорядочиться обычным способом, что приводит к множеству необычных квантовых фаз, существующих только при абсолютном нуле температуры. Это делает материал уникальной платформой для изучения квантовой запутанности.

«Наши результаты могут стать ориентиром для будущих квантовых вычислений и создания новых устройств памяти, работающих на спиновых эффектах», — отметил доктор Альберто Ночера, один из авторов работы.

Ранее в Японии создали робота для сбора урожая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами