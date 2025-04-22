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Ученые раскрыли эволюционную историю яблонь

Nature Genetics: изучены почти 60 миллионов лет эволюции яблонь
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Ingram Images/Global Look Press

Международная команда ученых провела масштабное исследование, которое раскрывает эволюционную историю яблонь. Исследователи изучили около 60 миллионов лет развития рода Malus, к которому относятся как культурные, так и дикие виды яблонь. Работа опубликована в журнале Nature Genetics.

Ученые впервые осуществили глубокий анализ геномов 30 видов, включая сорт Golden Delicious. Среди них были как диплоидные виды с двумя копиями каждой хромосомы, так и полиплоидные, имеющие три или четыре копии. Сравнив почти тысячу генов каждого вида, исследователи смогли выстроить подробное генетическое древо и отследить происхождение рода Malus — по их данным, он возник в Азии примерно 56 миллионов лет назад.

Одним из ключевых результатов стала разработка пангеномного анализа, который позволил выявить не только общие, но и уникальные гены, характерные для отдельных видов. Это дало возможность обнаружить структурные изменения в геноме, ранее недоступные для анализа, а также определить генетические участки, ответственные за важные агрономические признаки.

Например, ученые смогли локализовать участок, связанный с устойчивостью к парше яблони — распространенному грибковому заболеванию. Кроме того, было установлено, что дикие яблони обладают генами, обеспечивающими морозостойкость и устойчивость к болезням, но одновременно могут придавать плодам неприятный вкус. Вероятно, в ходе селекции, направленной на улучшение вкусовых качеств, часть этих полезных признаков была случайно утрачена.

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