Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые объявили о провале эксперимента по борьбе с разжиганием ненависти в интернете

PNAS Nexus: меры сдерживания ненависти в сети Интернет оказались неэффективными

close
Depositphotos

Итальянские ученые из Миланского университета Бикокка и Университета Ка-Фоскари в Венеции отчитались о провале эксперимента по борьбе с разжиганием ненависти в социальных сетях. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PNAS Nexus.

Контроль оскорбительного и провоцирующего ненависть контента остается постоянной проблемой для онлайн-сообществ. Команда решила провести опыт, разработав комплекс мер по предотвращению нежелательного поведения пользователей.

Меры включали напоминание авторов публикаций о нормах поведения в сети, охлаждение негативных эмоций, стимулирование размышлений или сочувствия, а также подчеркивание важности репутации.

В эксперименте приняли участие более 4 тыс. американцев, набранных через онлайн-платформу Prolific. Их попросили взаимодействовать с дубликатом новостной ленты одной из популярных соцсетей.

Каждому добровольцу демонстрировали один из стимулов. Также была контрольная группа, членам которой не давали никаких указаний.

Публикации в тестовой ленте были разной степени вредоносности. Участникам поручили оценить, насколько оскорбительным или провоцирующим ненависть был каждый пост.

Хотя ни одна из испробованных мер не привела к снижению уровня ненависти, ученые отметили неожиданный эффект от воздействия этих попыток. Люди, которым напоминали о необходимости соблюдать приличия в интернете, охотнее взаимодействовали с безвредным контентом по сравнению с контрольной группой.

По мнению авторов, напоминания могут быть полезными, даже если они увеличивают взаимодействие только с безвредным контентом, поскольку увеличение безобидного контента может разбавить и заглушить вредный контент.

Ранее ученые выяснили, что запойное чтение плохих новостей может повредить психике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами