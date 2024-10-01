Ученые объявили о провале эксперимента по борьбе с разжиганием ненависти в интернете

Итальянские ученые из Миланского университета Бикокка и Университета Ка-Фоскари в Венеции отчитались о провале эксперимента по борьбе с разжиганием ненависти в социальных сетях. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PNAS Nexus.

Контроль оскорбительного и провоцирующего ненависть контента остается постоянной проблемой для онлайн-сообществ. Команда решила провести опыт, разработав комплекс мер по предотвращению нежелательного поведения пользователей.

Меры включали напоминание авторов публикаций о нормах поведения в сети, охлаждение негативных эмоций, стимулирование размышлений или сочувствия, а также подчеркивание важности репутации.

В эксперименте приняли участие более 4 тыс. американцев, набранных через онлайн-платформу Prolific. Их попросили взаимодействовать с дубликатом новостной ленты одной из популярных соцсетей.

Каждому добровольцу демонстрировали один из стимулов. Также была контрольная группа, членам которой не давали никаких указаний.

Публикации в тестовой ленте были разной степени вредоносности. Участникам поручили оценить, насколько оскорбительным или провоцирующим ненависть был каждый пост.

Хотя ни одна из испробованных мер не привела к снижению уровня ненависти, ученые отметили неожиданный эффект от воздействия этих попыток. Люди, которым напоминали о необходимости соблюдать приличия в интернете, охотнее взаимодействовали с безвредным контентом по сравнению с контрольной группой.

По мнению авторов, напоминания могут быть полезными, даже если они увеличивают взаимодействие только с безвредным контентом, поскольку увеличение безобидного контента может разбавить и заглушить вредный контент.

Ранее ученые выяснили, что запойное чтение плохих новостей может повредить психике.