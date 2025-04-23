В монгольской «Кремниевой долине» каменного века нашли древнейшую керамику

Группа ученых из Польши и Монголии представила результаты раскопок в монгольском регионе Цахиуртын Хунди, известном как «Кремниевая долина» каменного века. Среди находок оказались одни из древнейших образцов керамических изделий. Исследование опубликовано в научном журнале Radiocarbon.

Цахиуртын Хунди расположен в 700 км от Улан-Батора у подножия горного массива Артс Богдын Нуруу, Место представляет собой уникальный археологический комплекс с колоссальным количеством кремневых артефактов.

Последние раскопки в окрестностях древних озер выявили следы поселений возрастом 11-10 тысяч лет, где сохранились не только каменные орудия, но и неожиданные артефакты.

«Мы обнаружили бусины и подвески из скорлупы яиц восточноазиатского страуса — вида, вымершего несколько тысячелетий назад. Но главной неожиданностью стала древняя керамика», — отметил доктор Пржемыслав Бобровски, руководивший раскопками.

Радиоуглеродный анализ одиннадцати образцов с трех участков палеоозера Баруун-Хурээ показал два периода заселения: около 11,2 и 10,6 тысяч лет назад. Найденная здесь тонкостенная керамика серого и красноватого цветов опровергла прежние представления о появлении гончарства в Монголии.

Считалось, что керамика на этой территории возникла около 9600 лет назад. Новые данные показали, что гончарные технологии пришли сюда почти 11,2 тыс. лет назад.

Открытие не только переносит хронологию распространения керамики, но и проливает свет на пути миграции древних охотников-собирателей.

Ранее ученые выяснили, что музыка объединяла древние народы на разных берегах Персидского залива.