В России создали прорывной способ переработки мясных отходов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали передовую технологию, позволяющую перерабатывать до 90% мясных отходов в ценное медицинское и пищевое сырье. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Ежедневно мясокомбинаты производят около 30 тонн отходов, включая субпродукты, просроченную продукцию и кости. Их неполная переработка приводит к выделению аммиака, сероводорода и нитратов, опасных для здоровья.

Ученые создали компактный перерабатывающий комплекс, где отходы очищают от упаковки, измельчают и подвергают гидротермолизу — нагреванию под высоким давлением. В результате из одной тонны сырья получается 150 кг протеина, 120 кг коллагена и 50 кг технического жира. Лишь 10% отходов остаются в виде зольного остатка, что в 10 раз сокращает объемы захоронений.

Новый метод позволяет превращать эти отходы в протеиновые смеси для спортивного питания, технический жир для косметики и нативный коллаген, востребованный в медицине и биопринтинге.

Решение поможет значительно снизить экологическую нагрузку, поскольку существующие методы утилизации справляются лишь с 30-50% отходов, а остальное загрязняет окружающую среду токсичными веществами.

Ранее ученые добились прорыва в переработке навоза в ценное химическое сырье.