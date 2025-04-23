Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России создали прорывной способ переработки мясных отходов

ПНИПУ: разработан комплекс для гидротермолизу отходов мясной промышленности
close
Depositphotos

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали передовую технологию, позволяющую перерабатывать до 90% мясных отходов в ценное медицинское и пищевое сырье. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Ежедневно мясокомбинаты производят около 30 тонн отходов, включая субпродукты, просроченную продукцию и кости. Их неполная переработка приводит к выделению аммиака, сероводорода и нитратов, опасных для здоровья.

Ученые создали компактный перерабатывающий комплекс, где отходы очищают от упаковки, измельчают и подвергают гидротермолизу — нагреванию под высоким давлением. В результате из одной тонны сырья получается 150 кг протеина, 120 кг коллагена и 50 кг технического жира. Лишь 10% отходов остаются в виде зольного остатка, что в 10 раз сокращает объемы захоронений.

Новый метод позволяет превращать эти отходы в протеиновые смеси для спортивного питания, технический жир для косметики и нативный коллаген, востребованный в медицине и биопринтинге.

Решение поможет значительно снизить экологическую нагрузку, поскольку существующие методы утилизации справляются лишь с 30-50% отходов, а остальное загрязняет окружающую среду токсичными веществами.

Ранее ученые добились прорыва в переработке навоза в ценное химическое сырье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами