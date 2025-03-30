Ученые совершили прорыв в переработке навоза в ценные химикаты

Американские ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне разработали революционную технологию, позволяющую извлекать ценные промышленные химикаты из отходов животноводства. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Functional Materials (AFM).

Команда создала систему нанофильтрации, которая с помощью селективных ионообменных мембран выделяет летучие жирные кислоты (ЛЖК) из ферментированного навоза крупного рогатого скота. Эти органические соединения, включая ацетат, бутират и пропионат, широко используются в производстве косметики, пищевых добавок, фармацевтических препаратов и пластмасс.

Особенность новой технологии заключается в применении редокс-опосредованного электродиализа — электрохимического метода разделения, который оказался на 80% более энергоэффективным по сравнению с традиционными процессами.

«Мы разработали мембраны с уникальными свойствами, способные различать ЛЖК по их химической структуре», — пояснили исследователи.

Ученые подчеркнули, что их метод не только преобразует экологически проблемные отходы животноводства в ценные ресурсы, но и значительно сокращает количество химических отходов по сравнению с обычными процессами разделения.

Прорыв представляет собой важный шаг на пути к циклической экономике, где отходы превращаются в ценные ресурсы, делая химическое производство более устойчивым и экологически безопасным.

Ранее инженеры предложили новый способ получения топлива из навоза.