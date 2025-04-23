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Ученые выяснили, чего люди боятся сильнее апокалипсиса

PNAS: искусственный интеллект страшнее апокалипсиса
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Depositphotos

Большинство людей воспринимают реальные современные риски искусственного интеллекта гораздо серьезнее, чем абстрактные сценарии, в которых ИИ якобы может уничтожить человечество. К такому выводу пришли исследователи из Цюрихского университета, опросив более 10 тысяч участников из США и Великобритании. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые обнаружили, что, хотя тема «экзистенциальных угроз» активно обсуждается, люди чаще беспокоятся о конкретных проблемах ИИ, таких как предвзятость алгоритмов, рост дезинформации и автоматизация, которая отнимает рабочие места. Даже когда участникам показывали заголовки с пугающими изображениями апокалипсиса, они все равно больше внимания уделяли текущим вызовам.

«Респонденты отчетливо отличают теоретические опасности от ощутимых проблем и очень серьезно относятся к последним», — отметил профессор Фабрицио Джиларди, один из авторов работы.

Интересно, что, несмотря на усиление страхов в ответ на «катастрофические» описания ИИ, обеспокоенность реальными угрозами все равно оставалась выше. Это опровергает распространенное мнение о том, что разговоры о гипотетических сценариях будущего мешают осознанию текущих проблем.

«Общественная дискуссия не должна быть дилеммой «или–или»», — подчеркнул Джиларди. — «Нужно одновременно учитывать и текущие, и долгосрочные риски развития ИИ».

Исследование впервые представило систематические данные, подтверждающие: даже в условиях фокусировки на будущих угрозах, внимание общества к реальным проблемам остается высоким. Авторы призывают к широкому и сбалансированному диалогу об этике, социальной ответственности и рисках, связанных с ИИ.

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