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Ученые выяснили, почему исчезают насекомые

BioScience: насекомые исчезают из-за сельского хозяйства
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Shutterstock/Gucio_55

Ученые из Университета Бингемтона в США выявили причину глобального исчезновения насекомых — это не один фактор, а сложная сеть взаимосвязанных угроз. В центре этой сети по-прежнему остается аграрная деятельность, но именно ее переплетение с другими факторами делает ситуацию критической. Работа опубликована в журнале BioScience.

Интерес к проблеме резко возрос после тревожного исследования 2017 года, согласно которому за 30 лет численность насекомых сократилась на 75%. Ученые по всему миру начали активно искать причины этого обвала, но пришли к разным выводам.

Команда из Бингемтона решила систематизировать эти мнения. Они проанализировали более 175 научных обзоров и мета-анализов, в которых содержалось свыше 500 гипотез. Из них была построена сеть из почти трех тысяч связей между возможными причинами снижения численности насекомых. В нее вошло все — от расширения городов и пчеловодства до изменения климата и светового загрязнения.

Главный виновник — сельское хозяйство. Однако, как подчеркивают исследователи, все не так однозначно. Экологические стрессоры взаимосвязаны: климат влияет на пожары, осадки и температуру, что, в свою очередь, влияет на землепользование и загрязнение. При этом многие потенциально важные факторы просто игнорируются.

«Ни одна из работ не упомянула стихийные бедствия, вторжения людей в природу, влияние войн или железных дорог», — отметила биолог Элиза Грамс.

Ученые также выявили сильную предвзятость в выборе объектов исследования. Наибольшее внимание уделяется пчелам и бабочкам. Из-за этого мы плохо понимаем, как сохранить множество других насекомых, которые играют не менее важную роль в экосистемах, но не привлекают столько внимания.

«Если мы сосредоточимся только на пчелах и бабочках, то упустим тысячи других видов», — подчеркнул один из авторов Кристофер Халш. — «А это может привести к еще большему нарушению баланса природы».

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