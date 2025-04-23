Найден способ «побороть» рак поджелудочной на ранней стадии

Ученые из Онкологического центра CSHL (Cold Spring Harbor Laboratory) обнаружили, что блокирование генов FGFR2 и EGFR может остановить развитие рака поджелудочной железы на ранней стадии. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research (CanRes).

По прогнозам экспертов, к 2030 году рак поджелудочной железы станет второй по распространенности причиной летальных исходов от онкологических заболеваний. Одной из главных проблем остается поздняя диагностика, которая затрудняет своевременное и эффективное лечение. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые сосредоточились на генетических механизмах, лежащих в основе заболевания.

«Более чем у 95% пациентов с раком поджелудочной железы есть мутации в гене KRAS. KRAS — основной онкоген при этом заболевании. Мы обнаружили, что другой ген, FGFR2, играет роль в усилении передачи сигналов мутантного KRAS при раке поджелудочной железы. Когда это происходит, ранний рак поджелудочной железы становится гораздо более агрессивным», — объясняет научный сотрудник Клаудия Тонелли.

Эксперименты проводились на лабораторных мышах и органоидах — моделях человеческой ткани поджелудочной железы. Ученые стремились не только изучить процесс, но и остановить превращение здоровых клеток в злокачественные. Поскольку FGFR2 уже признан онкогеном при других видах рака, в клинической практике уже применяются ингибиторы, воздействующие на него.

Когда ученые подавили активность FGFR2 в нужный момент, развитие опухоли существенно замедлилось. Лучшие результаты были получены при комбинированном воздействии на FGFR2 и EGFR — белок, связанный с повышенной активностью при этом виде рака. В результате формировалось меньше ранних опухолевых образований.

«Сейчас в клиническую практику вводится все больше ингибиторов FGFR2. Первыми кандидатами на такую терапию могут стать пациенты с семейной предрасположенностью к раку поджелудочной», — заключили исследователи.

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