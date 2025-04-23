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Назван орех, снижающий риск рака кишечника

CPR: грецкие орехи уменьшают шансы развития рака кишечника на 25%
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Depositphotos

Американские ученые из Университета Коннектикута обнаружили мощные противораковые свойства у грецких орехов. Оказалось, что регулярное употребление этого продукта подавляет воспалительные процессы в организме и снижает риск заболевания раком кишечника. Исследование опубликовано в научном журнале Cancer Prevention Research (CPR).

В ходе клинического эксперимента специалисты наблюдали за 39 пациентами из группы риска. Участники в течение трех недель ежедневно употребляли грецкие орехи в рамках контролируемой диеты. Результаты показали значительное снижение маркеров воспаления в крови — на 15–25%. Особенно выраженный эффект отмечался у пациентов с ожирением.

Ключевым открытием стало обнаружение механизма защитного действия. Оказалось, что содержащиеся в грецких орехах эллагитанины под воздействием кишечных бактерий преобразуются в уролитин А — мощное противовоспалительное соединение. Это вещество не только уменьшает воспаление, но и способствует выработке пептида YY, который обладает противораковыми свойствами.

«Не у всех людей орехи усваиваются одинаково. Но даже горсть грецких орехов в день может стать простым и доступным способом поддержания здоровья кишечника», — уточнил доктор Дэниел Розенберг, руководивший исследованием.

Исследователи подчеркивают, что хотя грецкие орехи демонстрируют многообещающие результаты в профилактике рака, они не заменяют регулярные медицинские обследования. Особенно важным остается прохождение колоноскопии для людей старше 45 лет.

Ранее ученые нашли вещества для борьбы с раком в тропических фруктах.

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