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Найдена причина преждевременного «старения» костей

SciAdv: недостаток энергии в клетках может состарить кости
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Shutterstock/Studio Romantic

Ученые из Университетской клиники Кельна установили, что сбои в работе «энергетических станций» клеток хрящевой ткани изменяют обмен веществ, что мешает этим клеткам восстанавливаться и приводит к их разрушению. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Митохондрии иногда называют «батарейками» клеток. Эти органеллы (внутриклеточные структуры) помогают вырабатывать энергию, соединяя питательные вещества из глюкозы и жиров с кислородом.

Ученые провели эксперименты на мышах, чтобы изучить, как сбои в митохондриальной функции влияют на клетки хряща. Оказалось, что такие нарушения вызывают долговременные изменения в метаболизме клеток. Эти адаптации, в свою очередь, лишают клетки способности к регенерации, приводя к их гибели и ускорению процессов старения в скелетной ткани.

«Фундаментальные процессы, выявленные здесь, могут стать основой для новых стратегий лечения, направленных на воздействие на дегенерацию хряща и старение скелета в контексте митохондриальных нарушений на ранней стадии», — отметил ведущий автор исследования, профессор Бент Брахфогель.

По словам ученых, методы воздействия на митохондрии в перспективе могут улучшить качество жизни пожилых и замедлить возрастные изменения опорно-двигательной системы. К последним относятся остеоартроз (поражение суставов), остеопороз (затрагивает все кости скелета), остеохондроз (истирание межпозвонковых дисков) и артрит.

Ранее ученые добились прорыва в борьбе с неизлечимой болезнью костей.

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