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Ученые добились прорыва в борьбе с неизлечимой болезнью костей

BoneRes: найден новый способ лечения разрушения тазобедренного сустава
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staras/Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые из Сианьского университета Цзяотун и Медицинской школы Чжэцзянского университета обнаружили новый способ лечения остеонекроза головки бедренной кости (ОНГБК) — тяжелого заболевания, приводящего к разрушению суставов и требующего сложных операций. Исследование опубликовано в научном журнале Bone Research (BoneRes).

ОНГБК возникает из-за нарушения кровоснабжения кости, что ведет к гибели клеток и коллапсу сустава. Современные методы лечения лишь облегчают симптомы, но не останавливают прогрессирование болезни.

Согласно новому исследованию, ключевую роль в развитии остеонекроза играют нейтрофильные внеклеточные ловушки (NETs) и дисфункция эндотелия.

Специалисты выяснили, что костную ткань при остеонекрозе могут восстанавливать экзосомы, выделенные из макрофагов типа M2 (M2-Exos).

Макрофаги — иммунные клетки, которые поглощают и уничтожают бактерии, поврежденные клетки и другие чужеродные частицы. Они также стимулируют регенерацию и подавляют чрезмерный иммунный ответ.
Экзосомы, в свою очередь, представляют собой крошечные мембранные пузырьки, выделяемые клетками.

Ученые выяснили, что M2-Exos, содержащие микроРРНК miR-93-5p, подавляют образование NETs и стимулируют ангиогенез (рост новых кровеносных сосудов), улучшая состояние костной ткани.

Эксперименты на животных моделях подтвердили эффективность подхода: терапия M2-Exos сократила образование NETs на 50% и усилила ангиогенез за счет повышения уровня белка VEGFA. Кроме того, ученые разработали генную терапию на основе аденоассоциированного вируса (AAV), которая имитировала действие экзосом, восстанавливая плотность кости и ее структуру.

Открытие имеет широкие перспективы: аналогичный подход может быть применен при атеросклерозе, диабетических язвах и других заболеваниях, связанных с повреждением сосудов. Следующим шагом станут клинические испытания на людях и оптимизация производства экзосом для массового применения.

Ранее ученые раскрыли механизм быстрой регенерации печени.

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