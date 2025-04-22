Названы три вакцины, которые обязательно нужно делать весной

Весной нужно вакцинироваться от бешенства, столбняка и клещевого энцефалита, рассказал «Газете.Ru» врач-гериатр, терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава РФ Андрей Дмитриевич Изюмов.

«Когда иммунная система сталкивается с инфекционными агентами, она пытается их уничтожить. В процессе этой борьбы в нашем организме происходят сложные иммунологические реакции, в результате которых вырабатываются антитела, которые нас и защищают. Но если организм встречается с инфекцией впервые, защитных антител у него нет и дело может закончиться печально. Чтобы помочь человеку в эту первую встречу с инфекцией ее побороть, мы и делаем прививки. Вакцина содержит ослабленный или убитый патоген, и наш организм на его примере понимает, с какой инфекцией он может столкнуться и как ему действовать», — объяснил доктор.

Весной нужно вакцинироваться от столбняка. Возбудитель столбняка живет в земле, и заразиться можно через раны и ссадины. Поэтому в группе риска находятся люди, которые работают на земле, в том числе дачники.

«Также нужно вакцинироваться от клещевого энцефалита. Заболевание передается через укус клеща. Причем опасность может поджидать где угодно, даже в городах, где ежегодно проводится обработка зеленых зон от этих насекомых. А особенно бдительным надо быть лесникам, грибникам, туристам. Не все клещи переносят энцефалит. В нашей стране есть так называемые эндемичные зоны, где чаще всего происходят вспышки энцефалита. Если собираетесь путешествовать по России и знаете, что будете много времени проводить на природе, лучше предварительно уточнить, какая ситуация по энцефалиту в этом районе. Сделать это можно на сайте Роспотребнадзора», — рассказал врач.

Также нужно делать прививку от бешенства. По словам Изюмова, заболевание передается через укус животного, ослюнение поврежденного кожного покрова зараженной слюной, путем употребления зараженного мяса или молока. Если человек находится в группе риска (работает с животными, живет в сельской местности, занимается сезонной охотой), то лучше сделать профилактическую прививку.

«Вакцинация от столбняка и бешенства также может выполняться экстренно, если у человека был контакт с потенциальным возбудителем. Для этого необходимо в первые часы после травмы обратиться в травмпункт, поликлинику или любой местный медицинский пункт», — заключил врач.

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