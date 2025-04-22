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«Живые провода»: ученые открыли новый вид электрических бактерий

AEM: микробы Electrothrix yaqonensis проводят электроток за счет нитей никеля
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Cheng Li

Американские ученые из Университета штата Орегон при участии коллег из Бельгии и Нидерландов обнаружили новый вид бактерий, способных проводить электричество. Микроорганизм, получивший название Ca. Electrothrix yaqonensis, был найден в илистых отложениях залива Якина. Исследование опубликовано в научном журнале Applied and Environmental Microbiology (AEM).

Открытие микробы образуют нитевидные структуры длиной до нескольких сантиметров, внутри которых находятся высокопроводящие волокна на основе никеля. Эти биологические «провода» позволяют микроорганизмам переносить электроны на значительные расстояния, участвуя в окислительно-восстановительных реакциях между разными слоями донных отложений.

Особый интерес ученых вызвали необычные поверхностные гребни бактерий, которые в три раза шире, чем у известных ранее видов. Именно в этих структурах и расположены проводящие никелевые волокна, делающие Ca. Electrothrix yaqonensis особенным представителем кабельных бактерий.

По словам исследователей, структурные особенности этих микробов могут вдохновить на создание принципиально новых биоэлектронных устройств.

Ранее ученые раскрыли, как работает осязание у бактерий.

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