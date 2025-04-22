Стало известно, как бактерии чувствуют прикосновение

Международная команда ученых выяснила, что бактерии используют так называемые механосенсоры — белки, позволяющие им «чувствовать» поверхности и запускать сигнальные каскады, которые способствуют колонизации. Работа опубликована в журнале Biomolecules.

Бактерии — неотъемлемая часть человеческого организма. Понимание того, как они осваивают ткани и слизистые оболочки, поможет лучше управлять здоровьем кишечника и предотвращать инфекции.

Исследователи под руководством профессора Пушкара Леле из Университета Техаса изучили, как бактерии воспринимают механические сигналы окружающей среды и как эти сигналы трансформируются в биохимические процессы внутри клетки.

«Бактерии постоянно «прислушиваются» к механическим сигналам вокруг себя, чтобы найти подходящие условия для образования биопленок», — объяснил Леле. — «Наша цель — разобраться, как работают эти сенсорные белки».

Авторы сравнивают процесс механочувствительности с нажатием на скрытую клавишу рояля, которая запускает симфонию. Они изучают эти процессы на микроскопическом уровне: клетка в сто раз уже человеческого волоса, а ее сенсоры — в сто раз меньше самой клетки. В решении этой сложной задачи помогло высокоточное микроскопическое оборудование.

Особый у ученых вызвал механосенсор, расположенный во жгутиках бактерий — нитевидных структурах, отвечающих за движение. Команда исследовала, как так называемые жгутиковые статоры одновременно обеспечивают подвижность и чувствуют механическое сопротивление окружающей среды.

Наша цель — не создавать новые пробиотики или чистящие средства», — заключил Леле. — «Но понимание принципов механочувствительности бактерий закладывает научную основу для будущих разработок в этих и других сферах».

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