Ученые раскрыли клеточные причины синдрома Туретта

Американские ученые из медицинского центра Майо обнаружили потенциальные причины синдрома Туретта. Оказалось, что у страдающих этим расстройством людей на 50% меньше тормозных нейронов (интернейронов) в определенных зонах мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Psychiatry (BioPsy).

Синдром Туретта характеризуется непроизвольными движениями и звуками (тиками). К моторным тикам относятся моргание, подергивание головы и плеч и гримасы, а к вокальным — покашливание и произнесение случайных слов и фраз. В редких (менее 10%) случаях эти выражения оказываются нецензурными.

Ученые проанализировали более 43 тыс. индивидуальных клеток посмертной мозговой ткани, сравнивая образцы людей с синдромом Туретта и без него. Для этого использовались технологии секвенирования РНК отдельных клеток, анализ эпигенетической регуляции генов и изучение нейровоспалительных маркеров.

Команда обнаружила дефицит тормозных интернейронов в базальных ганглиях — областях мозга, отвечающих за движения. Кроме того, специалисты отметили нарушение энергетического обмена в средних шиповатых нейронах — основных передатчиках двигательных команд.

Исследование открывает пути для разработки целевых препаратов, восстанавливающих баланс интернейронов, и создания методов ранней диагностики по эпигенетическим маркерам.

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