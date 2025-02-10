Различные психические расстройства имеют одну и ту же первопричину, выяснили ученые

Ученые из Университета Северной Каролины выяснили, что восемь различных психических расстройств имеют общие генетические корни. Исследование показало, что определенные гены, связанные с этими состояниями, активны на протяжении длительных периодов развития мозга и могут оказывать влияние на различные его этапы. Работа опубликована в журнале Cell.

Ученые выявили 683 варианта генов, участвующих в регуляции работы мозга, и изучили их влияние на клетки мозга нейроны. Эти варианты были особенно вовлечены в сложные сети взаимодействий белков, что может объяснять их широкое влияние на психическое здоровье.

Ранее ученые установили, что 109 генов связаны с восемью психическими расстройствами, включая аутизм, СДВГ, шизофрению, биполярное расстройство, депрессию, синдром Туретта, обсессивно-компульсивное расстройство и анорексию. Некоторые из этих состояний часто встречаются вместе, например, аутизм и СДВГ.

Генетические вариации, влияющие сразу на несколько расстройств, называются плейотропными. Эти гены задействованы в регуляции множества процессов в мозге и могут влиять на развитие различных состояний. Ученые предполагают, что понимание механизмов их работы может помочь разработать единые методы лечения для нескольких психиатрических заболеваний одновременно.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около миллиарда человек во всем мире страдают от психических расстройств. По мнению ученых, их работа открывает перспективы для создания более эффективных подходов к лечению таких состояний.

Ранее ученые выяснили, какие люди меньше обращают внимание на животных.