Астрономы обнаружили редчайшую аномалию в спутниках галактики Андромеды

NatAstro: почти все спутники галактики Андромеды нацелены на Млечный Путь

Галактика Андромеды (M31) поставила перед учеными новую загадку: 36 из 37 ее самых ярких спутниковых галактик расположены на стороне, обращенной к Млечному Пути. Такое расположение имеет вероятность менее 0,3%, согласно симуляциям. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

На необычную тенденцию обратили внимание немецкие астрофизики из Потсдамского университета. Наблюдения с помощью космического телескопа «Хаббл» показали, что М31 — единственная из известных галактик с такой крайней асимметрией.

По словам ученых, подобная картина может быть следствием древнего слияния. Около 2-3 млрд лет назад Андромеда могла поглотить другую крупную галактику, что сгруппировало ее спутники. Однако это не объясняет, почему все мини-галактики собрались на обращенной к Млечному Пути стороне.

Исследователи добавили, что у Андромеды может быть больше спутников на других краях, однако они еще не открыты из-за малой заметности.

Предложенная теория предсказывает случайное распределение спутников, но реальность демонстрирует сложные структуры, требующие новых объяснений, отметили специалисты.

Ученые планируют проверить, характерна ли подобная асимметрия для других галактик за пределами Местной группы (в нее входят Млечный Путь, Андромеда и галактика Треугольник).

Ранее астрономы нашли необычную галактику-спутник Андромеды.