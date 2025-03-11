Открытие карликовой галактики заставило ученых переосмыслить космическую эволюцию

Команда исследователей из Мичиганского университета сделала открытие, которое может изменить наше понимание формирования галактик. Астрономы обнаружили новую карликовую галактику — Андромеду XXXV — на окраинах Андромеды, ближайшей крупной соседки Млечного Пути. Эта галактика стала самой маленькой и тусклой среди всех известных спутников Андромеды, что заставляет ученых пересмотреть теории о развитии галактик. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Андромеда XXXV находится на расстоянии около трех миллионов световых лет от Земли. Открытие было сделано благодаря анализу массивных наблюдательных данных, которые затем подтвердили с помощью космического телескопа Хаббл. По словам ведущего автора исследования Маркоса Ариаса, это поможет переосмыслить эволюцию галактик в различных космических условиях и в разные эпохи Вселенной.

«Мы все еще многого не знаем о структуре и развитии галактик, даже о тех, что находятся рядом с нами», — отметил Ариас, который начал работу над этим исследованием, будучи студентом кафедры астрономии.

По словам профессора Мичиганского университета Эрика Белла, Андромеда XXXV — это полноценная галактика, но ее масса составляет всего миллионную часть массы Млечного Пути.

«Это как если бы человек был размером с зернышко риса, но при этом оставался полностью функциональным организмом», — пояснил Белл.

Именно из-за таких крошечных размеров обнаружить спутниковые галактики крайне сложно. В последние десятилетия развитие технологий позволило астрономам находить спутники вокруг Млечного Пути, но такие тусклые объекты в более удаленных галактиках оставались вне поля зрения.

Одной из главных тайн является тот факт, что процесс формирования звезд в галактике Андромеда XXXV продолжался значительно дольше, чем в других спутниковых галактиках Млечного Пути. В то время как большинство спутников нашей галактики прекратили формирование звезд примерно 10 миллиардов лет назад, в Андромеде XXXV этот процесс продолжался вплоть до шести миллиардов лет назад.

«Мы думали, что галактики прекращают звездообразование, когда иссякает запас газа или его поглощает более крупная галактика-хозяин», — сказал Белл. — «Теперь мы видим, что в Андромеде спутниковые галактики могли сохранять газ и формировать звезды дольше, чем мы предполагали».

Открытие Андромеды XXXV также ставит под сомнение представления о влиянии высоких температур на маленькие галактики. Считалось, что после первого миллиарда лет существования Вселенной температура возросла настолько, что карликовые галактики лишились газа, необходимого для звездообразования.

Как именно галактика сумела сохранить свой газ и продолжать звездообразование в таких условиях — остается загадкой, над разгадкой которой ученым еще предстоит работать.

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