Названы шесть привычек для повышения качества сна

По словам клинического психолога из США Лии Кейлор, для улучшения качества сна нужно чаще бывать на солнце, заменить вечерние тренировки более спокойными занятиями и отказаться от использования смартфона за час до сна. Также необходимо ограничить потребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам эксперта, в первую очередь стоит обратить внимание на количество кофеина в рационе. Доктор Кейлор подчеркнула, что многие недооценивают, как долго кофеин остается в организме. Чтобы не сталкиваться с трудностями при засыпании, она советует отказаться от кофе и других напитков с кофеином минимум за десять часов до сна. Также она напомнила, что кофеин может содержаться в черном чае, энергетиках и некоторых спортивных добавках.

Еще один важный фактор — питание. Психолог рекомендует избегать тяжелой пищи хотя бы за три часа до сна, а также не использовать алкоголь как средство борьбы с бессонницей.

«Алкоголь действительно помогает заснуть быстрее, но качество такого сна будет хуже», — объяснила она.

Кейлор также предостерегла от использования гаджетов перед сном. Свет от экранов стимулирует нервную систему и мешает организму настроиться на отдых. По словам психолога, лучше всего убирать смартфон как минимум за час до сна.

Среди полезных привычек, которые могут поспособствовать крепкому сну, эксперт выделила спокойные вечерние занятия — чтение, медитацию или легкую растяжку. Она также советует перенести интенсивные тренировки на утро, особенно если есть проблемы с засыпанием.

Одним из самых действенных способов наладить сон психолог назвала солнечный свет. По ее словам, для нормализации циркадных ритмов важно бывать на улице каждый день. Особенно полезен утренний свет — он подавляет выработку мелатонина в первой половине дня, что способствует его естественному росту к вечеру и помогает легче заснуть.

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