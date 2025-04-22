Ученые узнали, как кишечные бактерии могут бороться с раком

Ученые из Корнелльского университета (США) выяснили, что кишечные бактерии могут преобразовывать желчные кислоты в уникальные соединения, которые усиливают иммунный ответ против опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Желчные кислоты вырабатываются в печени из холестерина и попадают в кишечник, где подвергаются химическим изменениям под действием кишечной флоры. В новом исследовании ученые обнаружили более 50 ранее неизвестных модифицированных форм желчных кислот.

Одна из таких молекул оказалась антагонистом рецепторов мужских половых гормонов андрогена — она блокировала их работу. По словам ученых, рецепторы андрогенов участвуют в регуляции роста некоторых видов рака, включая рак простаты. Более того, исследователи выявили, что эти новые метаболиты способствуют выживанию и активности CD8-T-клеток — одного из главных типов клеток-киллеров в иммунной системе.

По словам исследователей, открытие может поспособствовать разработке новых методов иммунотерапии. В будущем возможно будет вводить специальные штаммы бактерий в кишечник пациента перед началом лечения, чтобы повысить эффективность иммунного ответа, либо использовать синтетические аналоги противораковых желчных кислот.

Ранее был найден необычный способ обнаружения раковых клеток.