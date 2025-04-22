Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ выявить анемию без анализа крови

BioDis: анемию можно выявить по состоянию конъюнктивы глаза
close
Shutterstock

Ученые из Университета Пердью (США) разработали новый способ диагностики детской анемии с помощью анализа черно-белых фотографий конъюнктивы глаза — внутренней поверхности века и белка. Результаты исследования опубликованы в журнале Biophotonics Discovery (BioDis).

Анемия — это состояние, при котором в организме снижается уровень гемоглобина. Этот белок содержится в красных кровяных клетках и отвечает за перенос кислорода от легких ко всем тканям. При анемии органы и ткани получают меньше кислорода, что может вызывать усталость, слабость, головокружение и снижение концентрации внимания. У детей хроническая анемия особенно опасна — она может замедлять рост, ухудшать когнитивное развитие и школьную успеваемость.

В ходе исследования ученые сфотографировали глаза 565 детей в возрасте от пяти до 15 лет с помощью обычных смартфонов, получив более 12 тысяч изображений. Затем они применили машинное обучение и метод радиомики — технологии, которая позволяет анализировать текстуры и структуры на изображениях, чтобы выявить признаки, связанные с анемией.

«Наш подход отличается от предыдущих методов, использующих цветовой анализ или специальные визуализирующие устройства. Мы работаем с черно-белыми снимками, чтобы изучать мельчайшие изменения в сосудистой структуре глаза», — пояснил Шон Хонг, ведущий автор исследования.

Результаты показали, что определенные пространственные характеристики изображений конъюнктивы коррелировали с уровнем гемоглобина в крови. Это открывает возможность для раннего выявления анемии с помощью обычного смартфона в удаленных и малообеспеченных регионах, где традиционные методы диагностики недоступны.

Ранее врач рассказал, как по анализу крови выявить лейкоз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами