проект

>

Как по анализу крови выявить лейкоз, рассказала врач

Врач Лукьянова: гемоглобин и эритроциты ниже нормы могут указывать на рак

close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Уровень гемоглобина и эритроцитов ниже нормы при клиническом анализе крови может указывать на рак крови, рассказала «Газете.Ru» заведующая дневным стационаром онкологии и химиотерапии гемобластозов и депрессий кроветворения, врач-гематолог в НМИЦ гематологии Минздрава России, врач-онкогематолог Ирина Лукьянова.
По клиническому анализу крови можно заподозрить развитие лейкоза. По словам врача, часто именно так выявляют этот рак.

«При разных лейкозах картина крови может сильно различаться. Иногда болезнь выдает низкий или очень высокий уровень лейкоцитов, присутствие молодых бластных клеток, отсутствие других зрелых форм клеток, снижение количества тромбоцитов, в редких случаях, повышение уровня тромбоцитов», — рассказала врач.

При этом уровень гемоглобина и эритроцитов, как правило, у таких пациентов ниже нормы. Если вы сдали анализ крови или вас направил врач и заметили какие-либо изменения, необходимо обязательно пересдать анализ через 2-3 дня.

Подробнее о том, как мышьяк помогает в лечении лейкоза, по каким показателям анализа крови можно его выявить, и с каким видом этого рака чаще сталкиваются люди после 60 лет – в материале «Газете.Ru».

Ранее врач рассказал, что парацетамол оказался вреден для качества спермы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами