Как по анализу крови выявить лейкоз, рассказала врач

Уровень гемоглобина и эритроцитов ниже нормы при клиническом анализе крови может указывать на рак крови, рассказала «Газете.Ru» заведующая дневным стационаром онкологии и химиотерапии гемобластозов и депрессий кроветворения, врач-гематолог в НМИЦ гематологии Минздрава России, врач-онкогематолог Ирина Лукьянова.

По клиническому анализу крови можно заподозрить развитие лейкоза. По словам врача, часто именно так выявляют этот рак.

«При разных лейкозах картина крови может сильно различаться. Иногда болезнь выдает низкий или очень высокий уровень лейкоцитов, присутствие молодых бластных клеток, отсутствие других зрелых форм клеток, снижение количества тромбоцитов, в редких случаях, повышение уровня тромбоцитов», — рассказала врач.

При этом уровень гемоглобина и эритроцитов, как правило, у таких пациентов ниже нормы. Если вы сдали анализ крови или вас направил врач и заметили какие-либо изменения, необходимо обязательно пересдать анализ через 2-3 дня.

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