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Созданы «умные» клетки мозга, способные бороться с болезнью Альцгеймера

CSC: умные клетки микроглии могут бороться с болезнью Альцгеймера
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Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета разработали способ борьбы с болезнью Альцгеймера с помощью «умных» клеток микроглии, которые могут обнаруживать и разрушать токсичные белки в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell (CSC).

Микроглия — это иммунные клетки мозга, играющие важную роль в защите нервной ткани. В новом исследовании ученые «научили» их распознавать амилоидные бляшки — скопления бета-амилоида, характерные для болезни Альцгеймера. Как только модифицированные клетки обнаруживали бляшки, они начинали выделять фермент нейролизин, способный расщеплять токсичный белок. Этот процесс протекал с высокой точностью — фермент активировался только рядом с пораженными участками мозга.

«Мы создали живую, самонастраивающуюся систему доставки биологических препаратов, которая работает изнутри мозга и включается лишь тогда, когда это действительно нужно», — объяснил Мэтью Бертон-Джонс, один из авторов исследования, профессор Калифорнийского университета в Ирвайне.

Новый метод терапии уже протестировали на мышах с болезнью Альцгеймера. Он помог сократить количество бета-амилоида в мозге грызунов и снизить воспаление, а также защитить нейроны и синапсы от разрушения. Кроме того, в крови животных снизился уровень биомаркеров, указывающих на повреждение нервной ткани. Это свидетельствует о потенциале новой технологии как средства, способного не только замедлить прогрессирование болезни, но и обратить уже существующие повреждения.

Команда также протестировала поведение модифицированной микроглии на моделях других заболеваний — рака мозга и рассеянного склероза. В обоих случаях клетки проявили уникальные реакции и генетическую активность, что говорит о возможности использовать подход для лечения различных патологий центральной нервной системы.

Ранее ученые раскрыли секрет памяти мозга, перевернувший представления о нейробиологии.

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