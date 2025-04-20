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Ученые раскрыли секрет памяти мозга, перевернувший представления о нейробиологии

Science: нейроны параллельно используют несколько алгоритмом обучения
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Cembrowski Lab/UBC Faculty of Medicine

Американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего совершили прорыв в понимании того, как наш мозг формирует воспоминания. Оказалось, что нейроны используют сразу несколько алгоритмов обучения, что меняет представление об их возможностях. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Традиционно считалось, что мозг учится по принципу «нейроны, которые возбуждаются вместе, связываются вместе» (правило Хебба). Однако новый анализ показал, что разные синапсы одного и того же нейрона могут следовать совершенно разным правилам.

В рамках эксперимента команда внедрила биосенсоры в нейроны мышей для отслеживания их активности в реальном времени во время обучения. Ученые увидели, как одни синапсы следовали правилу Хебба, а другие работали по собственным алгоритмам.

«Это как если бы один нейрон говорил на нескольких языках одновременно», — уточнили исследователи.

Открытие может помочь понять механизмы депрессии и нейродегенеративных заболеваний, привести к созданию новых методов лечения психических расстройств и даже усовершенствовать модели искусственного интеллекта.

Ранее ученые нашли вещество, вызывающее потерю памяти при деменции.

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