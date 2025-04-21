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Найден необычный способ обнаружения раковых клеток

PLoS ONE: раковые клетки можно отличить от здоровых по движению
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Depositphotos

Ученые из Токийского столичного университета нашли способ отличать раковые клетки от здоровых без сложных процедур. Оказалось, что по траектории движения можно с точностью до 94% определить, подвержена ли клетка злокачественным изменениям. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS ONE.

Ученые сравнивали поведение раковых фибросарком (опухолей соединительных тканей) и нормальных фибробластов под обычным микроскопом, используя фазово-контрастную микроскопию — метод, который не требует окрашивания клеток. Благодаря специальному алгоритму удалось проанализировать ключевые параметры движения здоровых и опухолевых клеток: скорость, извилистость траектории и частоту поворотов.

Оказалось, что раковые клетки двигаются иначе — они чаще меняют направление и перемещаются менее плавно. Именно эти особенности позволяют системе «узнавать» злокачественные клетки с высокой точностью.

Исследователи отметили, что новый подход делает диагностику рака проще, быстрее и доступнее — его можно использовать в большинстве лабораторий без дорогостоящего оборудования. Кроме того, метод открывает новые возможности для изучения процессов, связанных с клеточной подвижностью: регенерации тканей, заживления ран и реакции организма на инфекции.

Ранее ученые нашли в ДНК новые мишени для борьбы с раком и старением.

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