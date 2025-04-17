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Следы инопланетной жизни нашли в 120 световых годах от Земли

Астрономы нашли два органических соединения в атмосфере экзопланеты K2‑18b
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NASA's Goddard Space Flight Center

Ученые из Кембриджского университета обнаружили признаки жизни за пределами Солнечной системы. Результаты их исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal, пишет Daily mail.

Используя данные космического телескопа Джеймса Уэбба, астрономы под руководством Кембриджского университета идентифицировали химические отпечатки диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMDS) — молекул, указывающих на наличие жизни. На Земле эти молекулы вырабатываются только живыми организмами — в первую очередь микробами.

Молекулы были обнаружены в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая расположена на расстоянии около 124 световых лет от Земли в созвездии Льва.

K2-18b в 2,6 раза больше и в 8,6 раз массивнее Земли, и эксперты предполагают, что она покрыта океаном. Температура планеты близка к земной, но она вращается так быстро, что год там длится всего 33 дня.

«Учитывая все, что мы знаем об этой планете, «гисейский» мир с океаном, кишащим жизнью, — это сценарий, который лучше всего соответствует имеющимся у нас данным», — сказал профессор Никку Мадхусудхан, который возглавил исследование.

До этого сообщалось, что ученые обнаружили в глубинах космоса двойника нашей галактики.

Ранее ученые нашли гигантскую каменистую планету с раскаленной атмосферой.

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