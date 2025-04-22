Астрономы раскрыли тайну колоссального столкновения в древнем космосе

NatAstro: 5 млрд лет назад сгусток темной материи врезался в скопление Персея

Международная группа ученых из Южной Кореи и США совершила прорыв в изучении скопления Персея — одной из самых массивных структур во Вселенной. Астрономам удалось найти следы грандиозного столкновения, случившегося несколько миллиардов лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Скопление Персея расположено примерно в 240 млн световых лет от Земли. Оно имеет массу, эквивалентную 600 трлн масс Солнца. В течение десятилетий специалисты считали, что оно давно стабилизировалось после слияния, но новые наблюдения выявили аномалии в строении объекта.

С помощью эффекта гравитационного линзирования и компьютерного моделирования команда установила, что примерно 5 млрд лет назад огромный сгусток темной материи в 200 трлн солнечных масс врезался в скопление Персея, оставив после себя слабый, но значимый «мост».

«Это недостающая часть, которую мы искали. Все странные формы и завихряющийся газ, наблюдаемые в скоплении Персея, теперь обретают смысл в контексте крупного слияния», — отметил автор исследования, доктор Джеймс Джи.

Ранее астрономы нашли гигантское скопление галактик, оказавшееся в восемь раз крупнее теоретически возможного показателя.