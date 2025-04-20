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Колоссальная космическая структура поставила в тупик ученых своими размерами

arXiv: найдено сверхскопление галактик в восемь раз больше возможного предела
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NASA

Международная группа астрономов из Венгрии и США выяснила, что одна из крупнейших структур во Вселенной — Великая стена Геркулеса-Северной Короны — находится ближе к Земле, чем предполагалось. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Великая стена Геркулеса-Северной Короны — это сверхскопление галактик, часть космической «паутины», образовавшейся в ранней Вселенной. Ее размеры и раньше поражали: около 10 млрд световых лет в длину, 7,2 млрд световых лет в ширину и почти 1 млрд световых лет в высоту. Для сравнения, наша галактика, Млечный Путь, входит в сверхскопление Ланиакея, которое в 20 раз меньше.

Новое исследование показало, что эта колоссальная структура оказалась еще масштабнее. Используя данные о 542 гамма-всплесках — самых мощных взрывах во Вселенной, — ученые обнаружили, что некоторые из этих всплесков, ранее не связанные со стеной, на самом деле являются ее частью.

Гамма-всплески возникают при коллапсе массивных звезд или слиянии нейтронных звезд. Поскольку они видны на огромных расстояниях, их используют для поиска галактик, даже если сами галактики слишком тусклы для наблюдения.

Открытие ставит под сомнение космологический принцип, согласно которому Вселенная на больших масштабах однородна. Согласно расчетам, структуры длиннее 1,2 млрд световых лет не должны существовать, но Великая стена в восемь раз больше этого предела.

«Некоторые модели могут объяснить такие аномалии, другие — нет. Пока мы не понимаем, что это значит», — признали ученые.

Ранее астрономы нашли первое наблюдаемое доказательство теории струн.

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