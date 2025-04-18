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Врач рассказал, как рассчитать норму белка

Врач Манохина: потребность в белке для мужчин 75-114 г, для женщин 60-90 в день

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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Согласно нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, суточная потребность в белке для мужчин составляет 75-114 грамм, для женщин 60-90 грамм, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Манохина.

Функции белков разнообразны: они необходимы как строительный материал, принимают участие во многих реакциях в организме в составе гормонов, ферментов, используются в качестве энергетического субстрата, поддерживают водный баланс и выполняют множество других задач.

«Для индивидуального расчета потребления белка учитываются такие факторы, как: возраст, вес, активность, наличие заболеваний. Для уточнения своей нормы белка можно воспользоваться калькуляторами и специализированными приложениями (например, fatsecret) или обратиться к специалисту», — рассказала врач.

Длительное употребление избыточного количества белка отрицательно сказывается на здоровье человека: повышается риск развития ожирения, сахарного диабета, атеросклероза, онкологических заболеваний, нарушается работа почек, печени.

«Недостаточность белка в рационе также сказывается на состоянии человека. В детстве это может привести к нарушению развития ребенка: не только физического (рост, масса), но и психического (задержка развития). Также при дефиците белка в рационе отмечается нарушение иммунной защиты: дети чаще болеют, у них выше риск осложнений заболеваний. Во взрослом состоянии снижение объема белка в рационе может проявляться такими симптомами, как выпадение волос, ломкость ногтей, снижение работоспособности, частые ОРЗ, изменение поведения и другие», — заключила врач.

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