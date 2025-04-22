проект

>

Вредно ли хрустеть пальцами, объяснил врач

Врач Скакун: пальцами хрустеть не вредно, если суставы здоровы

close
Shutterstock

Пальцами можно хрустеть, если хруст не сопровождается болью или отеком, рассказал «Газете.Ru» врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» Виталий Скакун.

«Характерный звук при хрусте пальцами возникает из-за синовиальной жидкости, которая заполняет суставные полости. При резком растяжении сустава (например, при сгибании пальца) давление внутри капсулы падает, газовые пузырьки (азот, углекислый газ) схлопываются — это и есть «хруст». Сам по себе хруст не связан с трением хрящей и не повреждает суставные поверхности. Если суставы здоровы, то такой хруст не может вызвать артрит, артроз или другие заболевания суставов рук», — объяснил врач.

Тем не менее, если хруст сопровождается болью, отеком или скованностью, — это может сигнализировать о патологии, например, остеоартрите или травме связок.

«Если повреждены связки или сухожилия, резкие движения могут усугубить состояние. Также хруст опасен при воспалении: артрит, бурсит или тендинит требуют ограничения нагрузки на суставы. Не паникуйте, если хруст безболезненный и не сопровождается отеком, но обратитесь к врачу, если появилась боль, покраснение или ограничение движений, хруст возник после травмы», — заключил доктор.

Ранее врач рассказа, как по анализу крови выявить лейкоз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами