Вредно ли хрустеть пальцами, объяснил врач

Пальцами можно хрустеть, если хруст не сопровождается болью или отеком, рассказал «Газете.Ru» врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» Виталий Скакун.

«Характерный звук при хрусте пальцами возникает из-за синовиальной жидкости, которая заполняет суставные полости. При резком растяжении сустава (например, при сгибании пальца) давление внутри капсулы падает, газовые пузырьки (азот, углекислый газ) схлопываются — это и есть «хруст». Сам по себе хруст не связан с трением хрящей и не повреждает суставные поверхности. Если суставы здоровы, то такой хруст не может вызвать артрит, артроз или другие заболевания суставов рук», — объяснил врач.

Тем не менее, если хруст сопровождается болью, отеком или скованностью, — это может сигнализировать о патологии, например, остеоартрите или травме связок.

«Если повреждены связки или сухожилия, резкие движения могут усугубить состояние. Также хруст опасен при воспалении: артрит, бурсит или тендинит требуют ограничения нагрузки на суставы. Не паникуйте, если хруст безболезненный и не сопровождается отеком, но обратитесь к врачу, если появилась боль, покраснение или ограничение движений, хруст возник после травмы», — заключил доктор.

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