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Частые ангины могут указывать на лейкоз, рассказала врач

Врач Лукьянова: лейкоз может проявляться синяками, частыми ангинами и сыпью

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Лейкоз – рак крови, при котором человек может страдать от частых ангин или других инфекций, постоянных синяков, кровоточивости десен и других симптомов, рассказала «Газете.Ru» заведующая дневным стационаром онкологии и химиотерапии гемобластозов и депрессий кроветворения, врач-гематолог в НМИЦ гематологии Минздрава России, врач-онкогематолог Ирина Лукьянова.

«В костном мозге образуются стволовые клетки, которые потом делятся лимфоидные и миелоидные лейкоциты. Из первых появляются несколько форм лейкоцитов: нейтрофилы, базофилы, эозинофилы и моноциты, а из вторых Т- и В-клетки. Это все клетки иммунной системы, соответственно, страдает именно она. У человека наблюдаются частые ангины и другие инфекции», – объяснила доктор.

Более того, при развитии опухоли могут нарушаться все системы кроветворения, не только лейкоцитов, но и эритроцитов, и тромбоцитов. Например, у человека может развиться недостаток тромбоцитов (тромбоцитопения), что приводит к нарушению системы свертывания крови и, как результат, повышенной кровоточивости из носа, десен, синякам на теле и тёмно-красной сыпи на коже и слизистых.

«Также у человека может быть нарушено развитие эритроцитов, тогда развивается анемия, — появляются жалобы на одышку, слабость, бледность кожных покровов.
И часто люди, которые болеют лейкозом в России, умирают именно из-за осложнений, например, инсульта. Выявляемость этого рака низкая, и пациенты погибают от других причин, не успев подтвердить диагноз и начать лечение», – заключила врач.

Подробнее о том, как мышьяк помогает в лечении лейкоза, по каким показателям анализа крови можно его выявить, и с каким видом этого рака чаще сталкиваются люди после 60 лет – в материале «Газете.Ru».

Ранее врач рассказал, как может возникнуть «библейская киста».

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