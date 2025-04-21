Любовь к фастфуду ухудшает память и ориентацию в пространстве, выяснили ученые

IJO: диета с избытков жиров и сахара угнетает работу гиппокампа в мозге

Австралийские ученые из Сиднейского университета выяснили, что диета с высоким содержанием жиров и сахара негативно влияет на функции мозга, особенно на способность ориентироваться в пространстве. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Obesity (IJO).

Команда провела эксперимент с участием 55 студентов в возрасте от 18 до 38 лет. Добровольцы заполнили анкеты о своем питании, а затем прошли тесты на рабочую память и пространственную навигацию в виртуальном лабиринте.

Участникам нужно было шесть раз найти «сокровище» (целевой объект), запоминая маршрут, а затем указать его местоположение по памяти. Те, кто потреблял больше сладкого и жирного, справились хуже, даже после учета их ИМТ и других факторов.

Ученые выяснили, что диеты с избытком сахара и насыщенных жиров, вероятно, нарушают работу гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и ориентацию. Но этот эффект обратим — изменение рациона может восстановить когнитивные функции.

Исследователи также установили, что такие проблемы могут возникнуть в любом возрасте, а не только среди пожилых.

«Этот эксперимент доказывает, что даже в молодости фастфуд и сладости могут ухудшать когнитивные способности», — отметили авторы открытия.

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